DEBAT: Grøn omstilling i Helsingør Kommune

For få år siden blev der opført et kæmpe fjernvarmeværk, som anvender træflis. Allerede nu kritiseres det, ikke mindst fordi kørslen af træflis til værket belaster veje og beboere. Skal flisen køres fra Hundested havn, så skal man igennem Fredensborg med tunge lastbillæs. De er de naturligvis ikke interesseret i. Så udtænkte Helsingør havn en kysttogtskaj med mulighed for transport af flis med skibe til Helsingør. Et håbløst dyrt projekt, som heldigvis blev lagt i graven. Det burde slet ikke være kommet længere end idefase i havnebestyrelsen. Politikerne der var ikke i stand til at gennemskue, at krydstogtsskibe IKKE er fremtiden. Værre miljøsvineri. Turisterne på krydstogtsskibene lægger meget få penge lokalt i byen. Så pil ned! Nu har man så i stedet for installeret elforsyning på kajen i Helsingør havn - selv om fondspenge var givet til kulturhavnen under forudsætning af, at området ikke blev anvendt til industrihavn. Har man fortalt fondene det? Så må beboerne i indre by leve med støjen og lastbilerne. Hvorfor i alverden får man ikke flisen losset i Helsingborg store industrihavn, og kørt på lastbiler til værket via færgen? Så kunne fjernvarmekunderne støtte færgerne - godt i disse coronatider! Hvorfor kan det ikke lade sig gøre, når bioaffald fra Helsingør skal køres i lastbil med færgen til biogasanlægget uden Helsingborg? Det er planen, når vi alle skal sortere affald i de mange fraktioner.