DEBAT: Grøn energi og kommunale forsyningsselskaber

I Helsingør har man et flisværk med biomasse, der er i drift, og har planer om et solcellepark, som kan levere grøn energi i større målestok.

Her undres man som borger og forbruger over, at der allerede ved præsentationen havde været hemmelige forhandlinger med en grundejer og at plangrundlaget er klar.