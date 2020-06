Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Grænselukning til Sverige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Grænselukning til Sverige

Debat Helsingør - 10. juni 2020 kl. 06:52 Af Knud Mogensen, 1. stedfortræder I Helsingør byråd for Radikale Venstre Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Jeg savner en nuanceret debat, hvor vi forholder os til fakta i forhold til at åbne grænsen mod Sverige. Vi skal både tage hensyn til de svage borgere i vores samfund, der er sårbare i forhold til covid-19 smitte, og til vores lokale iværksættere, forretninger og restauranter, der i denne tid lider.

Der er over 10 butikker til leje i midtbyen, og kommer der ikke flere turister, betyder det uden tvivl flere lukninger. Hvilket svar skal vi give virksomhederne i forhold til deres utrygge situation. De mange virksomhedslukninger vil have stor indflydelse på økonomien i kommunen fremover.

Jeg er enig i, at vi skal passe på smittespredningen, men regeringens forsigtighedsprincip tager kun ét parameter i betragtning, antallet af omkomne, hvilket selvfølgelig er MEGET vigtigt, og det skal naturligvis tages med i overvejelserne omkring åbning af grænsen.

Men hvad med, livskvalitet, livsgrundlag, virkelyst og glæde. For ikke at nævne skatteindtægter til kommunen og økonomien generelt. Vores pengetank er jo ikke bundløs. Når vi fremover skal spare for at få tingene til at hænge sammen, er det de gamle, psykisk syge og børnene, der kommer til at "betale" regningen, i form af besparelser og nedskæringer i den service kommunen kan levere. Jeg er bekymret for, at vores økonomi sættes så meget tilbage, at det igen bliver de svage borger, som skal betale "regningen".

Alt skal ikke gøres op i penge, men det skal også tages med i beslutningen om, hvornår vi åbner grænsen til Sverige.

Sverige er 1.572 km lang og Stockholm ligger 550 km fra Helsingør. Lad os arbejde på en god løsning, der forholder sig til smittetrykket og ikke grænser og nationalitet, mens vi på samme tid passer på vores sårbare borgere.

Er det ikke på tide, at vi begynder at have tillid til, at vi godt ved, hvad vi der er rigtigt og forkert. Vi har lært at passe på hinanden, holde god hygiejne og social afstand.

Jeg siger ikke, at vi skal åbne grænsen for enhver pris, men jeg er overbevist om, at vi kan finde en balanceret løsning med respekt for alle.

Vi kunne åbne til Skåne nu. Helsingør er ikke kun glade for vores svenske naboer, hele indre by er afhængig af, at de kommer og handler hos os. Hvis der ikke åbnes før d. 31/8, så må der udarbejdes en helt speciel hjælpepakke for forretninger og oplevelsesøkonomien i Øresundsområdet.