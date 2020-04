DEBAT: Gør torvet mere spændende

Der foregår en diskussion om hvordan man kan gøre torvet mere spændende og anvendelig, vi har to forslag.

1.Få fjernet de underlige klodser med et lille statue af Erik af Pommern på, og få flyttet danserinde brønden op på torvet, det vil med blomster rundt om, kunne blive rigtigt pænt. Statuen af Erik af Pommern kan man nok finde et plads til ude på Nordre mole.

2.For at få torvet til at fungere bør det opføres en service bygning med dame- og herretoiletter og et pusle rum, skal der være liv på torvet er det jo en nødvendighed.