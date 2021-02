Foto: Sarah Marie Winther

DEBAT: Gode forslag er ikke løfter

Debat Helsingør - 04. februar 2021 kl. 07:24 Af Erik Stubtoft, Helsingør, Socialdemokrat Kontakt redaktionen

"De politiske partier og politikerne smider om sig med gyldne løfter før et valg, men det bliver aldrig til noget bagefter!" Den kritik har mange af os hørt mange gange - både op til folketingsvalg og kommunevalg.

Nu nærmer vi os et kommunevalg og påstanden ovenfor vil blive gentaget - mange gange. Det er på en måde ganske forståeligt. Vælgerne hører jo fra de enkelte politikere fra alle partierne om det, som de - politikerne - ønsker at lægge vægt på og som de gerne vil vælges for.

De næste 8-9 måneder arbejdes der i de politiske partier med at formulere politiske programmer, som de kandidater, der ønsker at blive valgt ind i byrådet, vil præsentere for vælgerne.

Partierne og kandidaterne har masser af gode forslag, som de gerne vil have vælgernes stemmer til at kunne få besluttet i det kommende byråd. Derfor bliver forslagene ofte formuleret, som at "vi vil".... Desværre bliver denne bastante udtryksform alt for tit opfattet som et løfte om, at sådan bliver det, hvis vælgerne stemmer på "mig eller mit parti".

Men - og det er der virkelig grund til at være opmærksom på - det er ikke et løfte. Det er et politisk budskab om, at kandidaten og partiet vil arbejde for, at det bliver besluttet. Eller sagt mere præcist: Dette forslag er den retning, som partiet og kandidaten ønsker, at kommunen skal bevæge sig ud af.

I den politiske verden skal der jo altid et flertal til for, at et forslag kan vedtages. I Folketinget bruger man tallet 90 for at markere, hvor mange mandater, der skal til et flertal. I Helsingør byråd vil tallet 13 være lig med flertallet. Der skal altså mindst 13 stemmer til for, at den gode ide og det gode forslag kan besluttes.

Det vil være svært, hvis et parti skal tro på, at det kan opnå 13 mandater og derfor med formuleringen "vi vil" skal opfattes som et løfte. Alligevel er det berettiget, at de udtrykker, hvad partiet vil arbejde for ved at sige at "vi vil".

De store partier, der drømmer om at få valgt 13 mandater og dermed få flertallet, men sandsynligvis ikke når dette antal, må naturligvis også fortælle, hvad "vi vil" arbejde for.

Uanset hvor lille eller stort et parti er, så kan partiets og dets kandidater ikke stilles over for et løftebrud, fordi deres gode forslag ikke besluttes. De kan jo ikke i valgkampen garantere, at der efter valget kan findes 13 mandater og dermed et flertal for forslaget.

