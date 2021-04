Veteranmarch i Helsingør.

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Giv veteranerne et eget hus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Giv veteranerne et eget hus

Debat Helsingør - 12. april 2021 kl. 10:26 Af Ulla Kokfelt, Espergærde, Spidskandidat til Helsingør Byråd samt 1. suppleant og kandidat til Folketinget i Nordsjælland, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen

Veteraner er mennesker, der har været udsendt for Danmark i internationale operationer. At være udsendt kan være med liv eller helbred som indsats og kan præge resten af ens tilværelse. Dertil kommer pårørende, der lever med angst, usikkerhed og konsekvenser under og efter udsendelserne.

I Helsingør har både foreningen Veteransupport og caféen Kagefryd fået sat fokus på veteransagen. Veteransupport yder med formand Lars Kongsted i front daglig og akut støtte til veteraner med behov og arrangerer desuden årligt Veteranmarchen fra Kronborg.

Kagefryd støtter veteransagen med overskud fra salg af bagværk, men er i flere omgange blevet udsat for hærværk med direkte henvisning til ejeren Jette Stub, der selv har en søn, der er veteran og arbejder i militæret. Hærværket fik tidligere i år flere hundrede danskere fra nær og fjern til at samles om et smukt fakkeloptog gennem Helsingør. Kagefryd er på den måde nærmest blevet et symbol for veteransagen.

Man kan være politisk enig eller uenig i Danmarks deltagelse i forskellige internationale operationer - men der bør herske bred enighed om, at veteraner og deres pårørende skal tilbydes den fornødne hjælp og de fornødne rammer af samfundet.

Helsingør Kommune har heldigvis alle muligheder for at støtte veteransagen. Det bedste, der kan gøres, er at give foreningen Veteransupport og dermed kommunens knap 380 veteraner og deres nære pårørende gode fælles rammer i form af egne lokaler, der kan indrettes som et hyggeligt samlingspunkt.

At stille egnede og egne lokaler eller endda et hus til rådighed for veteranerne, bør være lige så ligetil for kommunen, som det er at stille eget hus og have kvit og frit til rådighed for Klub Oliven, som i årene 2017-2020 tilmed har fået udbetalt 411.000 kr i direkte foreningstilskud fra Helsingør Kommune.

Spørgsmålet er vel ikke så meget om det kan lade sig gøre, men nærmere hvor huset skal ligge.