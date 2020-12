DEBAT: Giv os vores museum tilbage

Hvad med at se på den årrække, hvor det summede af liv på Flynderupgaard? De år hvor vi var en fast medarbejder stab, museumsuddannede og med bopæl i kommunen, med kendskab til egnen og alle med kontor i hovedbygningen. De år hvor der blev lavet museumsarbejde, indsamlet og åbnet udstillinger. Hvor Frilandskulturcenteret, Flynderupgaards Venner og Espergærde Smakkelaug med Frem blev oprettet med tilknytning til museet, ligesom Historisk Forening for Espergærde og Omegn allerede var blevet i 1958.

De år hvor folk kom med genstande fra egnen, nedlagt værksteder, hønsestrik, broderier, arkivalier eller med beretninger om livet på egnen. Tilflyttere kom for hør om, hvem der før havde ejet deres hus, hvem der deltog i jødernes flugt til Sverige, hvor forretningerne lå før centeret osv. Gæster også udenbys og pressen kom til de mange udstillinger, der hvert år blev åbnet. Årets højtider blev markeret og skoleklasser og børnehaver stod i kø for at deltage i arrangementerne. Der blev bygget og indrettet nyt magasin, ansat magasinforvalter og genstandene blev passet.

Der skete noget, der var liv. Nu er udstillingerne pillet ned, også fiskeriudstillingen, der var doneret af Per Christiansen. Der er ingen medarbejdere og hovedbygningen er omdannet til hygge dagligstuer. Ingen under at det giver negative anmærkninger fra Kulturstyrelsen, men hvad med at gøre noget ved sagen i stedet for at lukke.