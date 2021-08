Foto: Andreas Norrie

DEBAT: Giv Mogens Glistrup et mindesmærke på Kronborg

Debat Helsingør - 09. august 2021 kl. 16:08 Af Jørgen Busch, Horsensvej, Helsingør Kontakt redaktionen

Helsingør vil være europæisk kulturhovedstad i 2032. Her kunne Mogens Glistrup på Kronborg

indgå som en manifestation og et symbol for kampen for sine politiske ideer om afskaffelse af personbeskatningen og en kraftig reducering af den offentlige sektor. I hele sin levetid advarede Glistrup kraftigt mod indvandringen af muslimer, fremførte at muslimer og muhamedanismen var »verdensforbrydere« og kæmpede utrætteligt for et 'muhammedanerfrit Danmark'.

Glistrup stod for stiftelsen af det ultraliberalistiske protestparti Fremskridtspartiet den 22.08 1972 og var sit partis kampagneleder i to perioder 1973 - 1983 og og igen 1999 - 2001.

Det får mig til at foreslå, at styregruppen vedr. Helsingør som kulturhovedstad 2032 iværksætter en indsamling, så Mogens Glistrup kan få et beskyttet minde i Kronborgs katakomber, for sammen med Holger Danske, at danne et par i en visualisering, i en lyd og tekst-udstilling, af de danske værdier, som konstant er sat under pres af indvandringen fra Stor-mellemøsten.

Ideen er herved givet videre med håbet om, at styregruppen vedr. Helsingør som kulturhovedstad 2032, har mandsmod og hjerte til, at gribe "stafetten" for at forestå en indsamling til et synligt minde for partistifter og ejer Mogens Glistrup, der gjorde uegennyttig fædrelandsnyttig indsats og stod fast på sine politiske ideer og kamp.

