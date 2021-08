Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Giv Kurt Westergaard en beskyttet grav i Kronborgs katakomber Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Giv Kurt Westergaard en beskyttet grav i Kronborgs katakomber

Debat Helsingør - 05. august 2021 kl. 20:34 Af Jens Kirkegaard, arkitekt, Espergærde, kandidat for Dansk Folkeparti til region og kommunevalget Kontakt redaktionen

Tegneren af Muhammed med en bombe i turbanen, Kurt Westergaard, er stedt til hvile et ukendt sted, idet Efterretningstjenesten frygter gravskænding - udført af muslimer må man formode.

I levende live havde Kurt Westergaard livvagter døgnet rundt, men som afdød er han ikke længere beskyttet og måtte derfor begraves i dølgsmål.

Det får mig til at foreslå, at Helsingør politisk iværksætter en landsindsamling, så Kurt Westergaard kan få et beskyttet minde i Kronborgs katakomber, for sammen med Holger Danske, at danne et par i en visualisering, i en lyd og tekst-udstilling, af de danske værdier, som konstant er sat under pres af indvandringen fra Mellemøsten.

Der arbejdes aktuelt på at gøre Helsingør til EU kulturhovedstad i 2032. Her kunne Kurt Westergaard på Kronborg indgå som en manifestation og et symbol for den danske og europæiske ytringsfrihed, som andre politiske kræfter ikke må få held til at knække.

Jeg håber derfor, at der medlemmer af Helsingør Byråd, der har mandsmod og hjerte til, at gribe "stafetten" for at forestå en landsindsamling til et synligt minde for højskolemanden og bladtegneren Kurt Westergaard, der stod fast på vores ytringsfrihed til trods for store personlige omkostninger.

relaterede artikler

Helsingør går efter at blive Europæisk Kulturhovedstad 26. juli 2021 kl. 04:18