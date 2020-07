Dette dokument om planerne for Nøjsomhed, som Frederiksborg Amts Avis fik aktindsigt, har fået Institut for Menneskerettigheder til at gå ind i sagen.

DEBAT: Ghettoloven er racistisk

Borgmester og direktøren for boligselskabet afviser at man ved udvælgelsen bevidst har forsøgt at reducere antallet af beboere med såkaldt ikke-vestlig baggrund. Afvisningen undrer til gengæld ikke, selvom et mødereferat unægtelig modsiger at der kun er taget praktiske hensyn.

Der er gode tiltag i ghettoplanen, som overhovedet ikke er betinget af at sætte udvalgte folk ud af deres hjem. I og med planens udgangspunkt er racistisk, er det imidlertid meget svært at sætte den i værk uden at man- med eller uden sin gode vilje- kommer til at bryde med nogle af de principper, vi plejer at være stolte over at respektere i lovgivningen: at vi er lige for loven- uanset hvilken baggrund vi har.