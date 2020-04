DEBAT: Ghettolov, Nøjsomhed og corona

I Helsingør Kommune risikerer boligområdet Nøjsomhed/Sydvej at komme på den hårde ghettoliste, alene pga. den negative betydning som Coronavirus og Covid19 har for beskæftigelsesindsatsen. Især for ufaglærte er det blevet sværere at finde arbejde, ligesom de der er i arbejde, er i risiko for at miste det.