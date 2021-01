DEBAT: Gentænk haveaffaldsordningen

For 741 kroner mere pr år kan haveejerne nu blandt andet se frem til, at Forsyning Helsingørs afhentning af haveaffald falder fra syv til fire gange om året. Det er en klar forringelse - hvilket er trist, da haveaffaldsordningen i forvejen ikke er noget at råbe hurra for. Den er nemlig både dyr, upraktisk og ufleksibel.