DEBAT: Genstart børnenes trivsel

Debat Helsingør - 27. marts 2021 kl. 20:24 Af Marlene Harpsøe, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget(DF) Kontakt redaktionen

I Dansk Folkeparti er vi rigtig glade for, at det på tværs af partier er lykkedes at samles om en genstartspakke for bl.a. erhvervslivet i Helsingør kommune.

Vi i Dansk Folkeparti håber, at der kommer en lignende pakke for vores folkeskoleelever. De har virkelig brug for, at vi sender dem en masse positiv opmærksomhed, så vi kan sikre en større trivsel oven på denne covid19-pandemi, som har været svær for rigtig mange af børnene.

Vi i Dansk Folkeparti foreslog for et par byrådsmøder siden, at der blev afsat ½ mio. kr. til børn og unge i skolerne. Men forslaget blev desværre afvist i byrådet. Så jeg og Dansk Folkeparti vil igen opfordre til, at vi finder midler målrettet børnenes trivsel. Børnene har haft og har det rigtig svært. De har brug for aktiviteter sammen for at højne fællesskabet og trivslen i en tid, hvor de har været længe væk fra hinanden, og hvor covid19-pandemien har sat en stopper for leg og en masse sociale fællesskaber. Vi skal genstarte børnenes trivsel!