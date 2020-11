Michael Mathiesen. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Fremtidens bymuseum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Fremtidens bymuseum

Debat Helsingør - 26. november 2020 kl. 07:14 Af Michael Mathiesen. formand for Kultur og Turismeudvalget(K) Kontakt redaktionen

Vi er i Helsingør så heldige at vi rummer en meget vigtig bid af både Danmarks, men også hele verdens historie.

Vores unikke historie er alt for vigtig og alt for interessant, til at blive forbigået, og derfor arbejder vi også i kulturudvalget meget seriøst på en løsning for fremtidens

bymuseum.

Fremtidens bymuseum er ikke bare mursten og plancher

Jeg har gennem mange år interesseret mig meget for vores lokale historie, og har altid været imponeret over den viden der ligger hos museets medarbejdere men også hos rigtig mange af de frivillige og professionelle, der hver dag brænder for at fortælle historierne videre.

Derfor kunne jeg godt tænke mig at vi blev bedre til at underbygge alle historiefortællerne, så deres formidable viden kan komme ud til mange flere.

Men det kræver for mig at se en helt ny ramme at fortælle i.

En ramme, som ikke bare er mursten omkring nogle rum med plancher og montrer, men en sammenhængende fortælling der også kan findes sted i byens gader, på havnen og ved de tidligere værftsbygninger.

Det er min vision for Helsingør Kommunes museer, at vi skal blive meget bedre til at formidle alle de spændende historier, der omgiver os.

Der har været en del debat i den senere tid om planerne for Helsingør Kommunes museer. Med god grund. For vi står et sted, hvor museerne har brug for en ny start. Hvor vores historie og fortællinger alt for længe er blevet forbigået af alt for mange.

I en årrække har besøgstallene skrantet, og vi har ikke fået nok ud af vores fælles historie og kulturarv.

Hverken lokale eller besøgende udefra har for alvor fundet vej forbi vores museer og derfra båret historien om Helsingør videre ud i verden.

Sundtoldens historie samler os

For mig at se skal vi fremover fokusere på vores maritime historie og alt der er afledt af vores smukke beliggenhed her på hjørnet af Sundet.

Først og fremmest skal vi fokusere på Sundtoldens historie med Kronborg, havnen og den historiske by i centrum.

Sundtolden formidles i dag primært gennem Skibsklarerergården og ved Sundtoldsmarkedet, men fortællingen fortjener langt større bevågenhed, da det er den, som historisk set har haft langt den største betydning i forhold til at placere Helsingør på det nationale og internationale landkort.

Det ligger derfor lige til højrebenet at ændre museets kurs så vi i fremtiden kan samles om at genfortælle men også nyfortolke byens kulturhistoriske arv med Sundtolden som omdrejningspunkt.

Helsingørs industrialisering og perioden som værfts by, falder naturligt i forlængelse af historien om Sundtolden. Derfor er værftsmuseet og alle de maritime tiltag i kulturhavnen stadig vedkommende, og en særdeles vigtig del af fortællingen.

Hvis vi vælger at fokusere museets kræfter på Sundtolden, ligger det også lige for, at udbygge og udvikle samarbejdet med Kronborg og Museet for søfart.

På den måde kan vi sammen skabe nogle fantastiske rammer om fremtidens kommunale museumsdrift i Helsingør Kommune.

Hvad så med Flynderupgaard?

Vi har i Flynderupgaard et fuldstændig fantastisk smukt sted, som alt for mange af kommunens borgere kun kender af navn.

Derfor synes jeg at vi skal frisætte Flynderupgaard og give stedet mulighed for at udvikle sig til et samlingspunkt for kommunens borgere, men også for de besøgende der helt sikkert med tiden vil komme for at opleve Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Med dyrehold, Spisehus og alle de mange aktiviteter som Flynderupgård de seneste år er lykkes så flot med, er det for mig oplagt at vi arbejder videre med de nuværende ideer, men også giver mulighed for at tilføje endnu flere ideer.

Flynderupgaard skal give borgere og turister lyst til at bruge naturen og kulturlandskabet aktivt og med omtanke.

Markerne omkring den smukke lystgård kan indgå i kommunens visionsmål på klimaområdet og være med til at fremme biodiversiteten, så vi er med til at værne om naturen til fremtiden.

Vi kan og vil ikke tage historien ud af Flynderupgaard, men vi kan tilføre en hel masse nye historier, som derved kan give borgere i alle aldre nogle fantastiske oplevelser tæt på natur og historie.

Vi vil ikke lukke museerne... Vi vil åbne dem.

Vi er langt fra færdige med at drøfte sagen i Kultur udvalget, men på baggrund af de mange engagerede indlæg der har været de seneste uger, ville jeg alligevel lige give mit besyv med her.

Udvalget har som jeg nævnte i starten, ingen intention om at negligere museumsområdet. Vi arbejder stenhårdt på at udvikle hele området, så vi i fremtiden med en ny og alsidig museumschef i spidsen, får et bæredygtigt museumsvæsen, der giver store oplevelser og vilde fortællinger med hjem.

Vi har så utroligt meget at byde på i Helsingør Kommune, og vi har lige nu en unik mulighed for at ryste posen, så vi for alvor kan få endnu flere borgere, og besøgende udefra, til at være med til at fortælle Helsingørs smukke historie videre.

relaterede artikler

DEBAT: Bekymrende vedtagelse om museernes fremtid 23. november 2020 kl. 10:08

50 forslag skal give museerne den nødvendige kvalitet 14. november 2020 kl. 04:11

DEBAT: Smid ikke arvesølvet ud i panik 13. oktober 2020 kl. 07:53