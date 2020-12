DEBAT: Frem og tilbage med millionerne hos Forsyning Helsingør

På et udbudsmøde i Toldkammeret den 11. april 2019 udtaler daværende plan- og projektchef Claus Bo Frederiksen fra Forsyning Helsingør, at man ved at hjemtage dagrenovationen forventer, at forbrugerne opnår en besparelse på 10 millioner kroner.

Oplysningen blev mødt med en vis skepsis, idet der på mødet fra flere deltagere blev spurgt ind til, om de 10 millioner var noget, man kunne regne med. Og i dag, hvor det kommer frem, at forbrugerne pålægges takstforhøjelse på dagrenovationen til et anslået beløb på 17 millioner kroner, kan man med fuld ret spørge, hvor bemeldte Claus Bo Frederiksen fik sine 10 millioner fra. Med de forventede 10 millioner i besparelse sammenlagt med de 17 millioner, skal forbrugerne ryste op med et anslået beløb på 27 millioner. Nogle af disse penge skal bruges til det underskud, der er skabt i 2020. Det vil samtidig sige, at der allerede fra dag 1, den 1. januar 2020 har været kørt med et underskud.