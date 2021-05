Klub Oliven har til huse i boligområdet Nøjsomhed. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Fratag Klub Oliven den kommunale støtte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Fratag Klub Oliven den kommunale støtte

Debat Helsingør - 27. maj 2021 kl. 07:20 Af Ulla Kokfelt, Espergærde, spidskandidat til Helsingør Byråd og folketingskandidat i Nordsjælland, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen

I 12 år fik den arabiske/palæstinensiske Klub Oliven årligt omkring 100.000 kr i direkte tilskud oveni eget hus og have og paragraf 18 tilskud fra Helsingør Kommune. De direkte tilskud er blevet stoppet fra 2021. Men alt imens man i Klub Oliven stiller sig uforstående overfor at de direkte tilskud bortfalder, kan eller vil byråd og forvaltning ikke svare på hvorfor tilskuddene overhovedet er blevet givet, ligesom der aldrig er blevet evalueret på de enorme tilskud.

Fra foreningen selv lyder det, at man er med til at forhindre kriminalitet, og at det kan komme til at koste kommunen endnu mere, hvis ikke man fortsat får særbehandling og store tilskud. Argumentet lyder som en trussel og skal naturligvis ikke imødekommes som begrundelse for nogen form for kommunal støtte. Tværtimod. I Danmark plejer vi ikke at bestikke os til lovlig adfærd.

Derudover bruger foreningen bl.a. huset til islamiske arrangementer og fællesbønner med imam, så man næsten skulle tro, at der er tale om en kommunalt finansieret moské. Det forekommer tydeligt, at kommunen og byrådet har svigtet tilsynspligten og vendt det blinde øje til. Kommunale bygninger skal ikke anvendes som gudshuse, ligesom kommunale tilskud ikke skal være med til at opretholde økonomien under religiøse foreninger. Dette er dog åbenlyst tilfældet, og derfor bør støtten fjernes helt.

Sagen om Klub Oliven er en skandale, der med al ønskelig tydelighed viser, at der i Helsingør Kommune mangler respekt for borgernes penge samt at mange politikere og forvaltning ikke aner hvad de foretager sig når det handler om muslimske foreninger.

Der er i den grad brug for Nye Borgerlige til at rette op på tingene i Helsingør Kommune. Det kan ikke være rigtigt, at det igen og igen er helt almindelige borgere, der ender med at udføre kommunens tilsynspligt og sikre, at kommunale midler ikke går til decideret uønskede formål.