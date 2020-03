Et enigt byråd har sendt et brev til ministeren om den kommende udligningsreform. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Fra objektive data til politisk ideologi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Fra objektive data til politisk ideologi

Debat Helsingør - 05. marts 2020 kl. 09:55 Af Carsten Rygaard, speciallæge, Snekkersten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

I Danmark har vi de sidste 50 år haft en økonomisk udligning fra såkaldt rige kommuner til fattige kommuner med det formål, at alle landets kommuner skal have mulighed for at give borgerne "samme service for samme skat".

I praksis er det sket gennem en udligningsmodel, der primært har bygget på en statslig opgørelse af den enkelte kommunes indtægter og udgifter, der var grundlaget for den beregningsmetode, som afgjorde hvilken kommune, der enten skulle betale eller modtage penge i forbindelse med den økonomiske omfordeling.

En udligningsmodel, som rigets kyndigste eksperter gennem årene har forfinet gennem opdaterede valide data for at opnå den højeste retfærdighed, hvilket er en forudsætning for en bred folkelig opbakning til en så stor økonomisk omfordeling. Men i sagens natur er udligningsmodellen samtidig blevet mere kompliceret og derfor vanskeligere at gennemskue for såvel politikere som lægmand.

Selv om den hidtidige udligningsmodel bygger på objektive data, så er der alligevel i kommunerne og i Folketinget opstået et ønske om en revision af udligningen, som regeringen har markedsført med parolen: "Et Danmark i bedre balance".

Regeringen har derfor foreslået en ny udligningsmodel, hvor det hidtidige datagrundlag delvis skrottes og i stedet tilføres en række selvopfundne kriterier, som ikke er økonomisk dokumenterede, men i stedet er præget af klare politiske holdninger.

Denne ny metode vil medføre en øget kommunal omfordeling af milliarder af kroner, hvor især flere nordsjællandske kommuner inklusiv Helsingør skal betale gildet. Samtidig har regeringen med kirurgisk præcision sørget for, at det altovervejende er socialdemokratiske kommuner, der skal tildeles flere penge.

I denne aktuelle situation er det derfor afgørende, at både Helsingørs Byråd og kommunens borgere står sammen for at hindre, at udligningen fremover bliver baseret på en ren socialdemokratisk fordelingsideologi.

Et enigt byråd har derfor skrevet til indenrigsminister Astrid Krag og gjort opmærksom på, at det vil være en skandale, hvis Helsingør kommune skal aflevere yderligere 24 millioner kroner til fx Vejle og Herning på trods af, at begge disse kommuner har et skattetryk og et udgiftsbehov, der er lavere end Helsingørs.

For det er her og nu, at slaget skal slås, hvis udligningsreformens oplagte skævheder skal ændres. Og kampen skal vindes, da alternativet vil være enten velfærdsforringelser eller skatteforhøjelser - eller formentlig begge dele - som Helsingør Byråd i givet fald bliver nødt til at gennemføre.

relaterede artikler

DEBAT: Udligningsreform min bare 24. februar 2020 kl. 10:12