Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Forsyningsvalget og det rene vand

Debat Helsingør - 30. september 2021 kl. 09:21 Af Ole Bergmann, Kandidat til posten som forbrugerrepræsentant i bestyrelserne for Forsyning Helsingør Vand A/S og Spildevand A/S Kontakt redaktionen

Her i Helsingør er vi meget heldigt stillet: Vores grundvand er ikke forurenet og kan efter en enkel iltning sagtens drikkes. Når man også fjerner indholdet af jod og jern, får man det velsmagende vand, som vi får i hanerne fra vandværkerne i Hellebæk og Snekkersten.

Drikkevandet er nok en af de ting, vi danskere anser for selvfølgeligt og naturligt, men når det er rigtig godt her i vores område, skyldes det særlige geografiske og samfundsmæssige omstændigheder: Det vand, vi drikker i 2021, stammer fra nedbør i årene omkring starten af anden verdenskrig. I vores område har der ikke været særlig intensivt landbrug eller forurenende industri, der i løbet af de cirka 80 år kunne have ødelagt kvaliteten.

Det rene vand er en dyrebar ressource, som tilhører os alle, og som efter min opfattelse burde være under almindelig direkte demokratisk kontrol. I dag er det aktieselskabet Forsyning Helsingør Vand, der står for at hente vandet op, klargøre det og sende det ud til os forbrugere.

Og selv om det er kommunen og dermed byrådet, der har den afgørende stemme i Forsyningens bestyrelser, ved jeg så meget om aktieselskabslovgivningen, at bestyrelsesmedlemmer har en klar forpligtelse til at sørge for overskud på bundlinjen og for selskabets overlevelse.

Derfor er det vigtigt, at der kommer andre stemmer i bestyrelserne. Jeg stiller mig til rådighed som repræsentant for forbrugerne i Forsyning Helsingør Vand A/S. Jeg har det klare sigte, at Forsyningen fortsat skal levere drikkevand af højeste kvalitet til den bedst mulige forbrugerpris under hensyntagen til de investeringer, der sikrer netop denne høje kvalitet. Og så vil jeg tillade mig at kræve, at selskabet påtager sig medansvar for beskyttelse af drikkevandsressourcen.

Det er primært kommunens og regionens ansvar at sikre, at man også om 80 år kan drikke vand direkte af hanen her i kommunen. Det vil desværre nok være en endnu mere eksklusiv fornøjelse, end det er i dag, hvor drikkevandet er under pres - selv i Danmark.

Valget foregår i oktober. Ole Bergmann