Nogle af de omdiskuterede vinduer. Foto: Anders Petri

DEBAT: Forkerte vinduer og ejendom, der fik lov til at forfalde

Debat Helsingør - 10. november 2020 kl. 15:04 Af Erik Rasmussen, Fiolgade, Helsingør Kontakt redaktionen

Lad mig indledningsvis slå fast, at love er til for at skulle overholdes. Set i det lys kan det dog undre, hvordan sager kan falde forskelligt ud i Helsingør Kommune.

Læs også: Gamle dage tilbage i Middelalderbyen

Tag nu sagen om de famøse vinduer i Stengade.

Ejerne er ikke et øjeblik i tvivl om, at de fik kommunens tilladelse til at isætte aluminiumsvinduer i bygningen, da der skulle udskiftes vinduer.

På den anden side står en forvaltning, der indstiller til kommunalbestyrelsen, at ejerne skal tvinges til at skifte vinduer ud med vinduer af træ.

I sager er det almindeligt, at hvis der er tvivl, bør det komme tiltalte til gode.

Ergo bør man godkende vinduerne med den klausul, at man ved en senere renovering af vinduer skal forpligte sig til at isætte trævinduer.

For nogle år siden købte jeg en lejlighed i Strandgade. I forbindelse med købet kom det frem, at der mod gårdsiden var sat ulovlige aluminiumsvinduer.

Aluminiumsvinduerne fik lov til at blive siddende, men i forbindelse med tinglysningen blev der stillet krav om, at man ved en senere renovering skulle benytte trævinduer.

En fornuftig afgørelse på en ubehagelig sag. Lad os håbe at fornuften også vil sejre i denne sag. At Helsingør Kommune kan træffe overraskende beslutninger, er skandalen i Lundegade 4 et rystende eksempel på. En bevaringsværdig ejendom får gennem årene lov til at forfalde mere og mere for til sidst at være i en så ringe tilstand, at kommunen giver grønt lys til en nedrivning.

Ejendommen er nu væk for evigt, og ejeren, Henrik Sørensen, kan nu forvente en tilladelse til et nyt byggeri.

Ejeren har fremlagt et projekt, der vil medføre, at han skal have tilladelse til at nedrive endnu en bevaringsværdig ejendom ved Sct. Anna gade.

Mon han får denne tilladelse? Mit gæt vil være selvfølgelig. Så er det, at man har lov til at undre sig over nogle af de beslutninger, som vores politikere tager. I den ene sag: Stengade er ejet af ganske almindelige mennesker. I den anden sag: Ejeren er en af byens matadorer.

Skal vi prøve at tale om lige ret eller...?

