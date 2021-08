DEBAT: Forkert befolkningsprognose - mangel på daginstitutionspladser med mere

Går vi længere ned i prognosen, forventes de 814 flere borgere at være i aldersgruppen 25-64 år og over 80 år. Antallet af vuggestue-/børnehavebørn forventes at stige ganske svagt, mens antal skolebørn forventes at stagnere/falde!

Befolkningsprognosen lægger Byrådet til grund for deres beslutninger. Når de skal forhandle budget, skal de have tal på, hvor stort behovet fx vil blive for daginstitutionspladser. Når prognoserne er forkerte, træffer Byrådet ikke de rigtige beslutninger. Når Byrådet så bliver overrasket over, at opførelse af 850 nye boliger i Espergærde også giver mindst et par hundrede flere vuggestue-/børnehavebørn - for slet ikke at tale om mindst et par hundrede flere skolebørn, må man træffe hastebeslutninger om nye daginstitutioner og flere skoleklasser. Og hastebeslutninger er oftest hverken de bedste eller billigste løsninger. Og så kommer de så sent, at nytilflytterne kommer i klemme.