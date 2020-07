Boligminister Kåre Dybvad Bek besøgge Nøjsomhed tidligere i år. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Forfriskende opmærksomhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Forfriskende opmærksomhed

Debat Helsingør - 06. juli 2020 kl. 15:32 Af Jørgen Busch, jurist, Horsensvej, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Helt forfriskende at problematikken med udsatte i boligområdet Nøjsomhed, Boliggården og Helsingør nu får opmærksom fra to af vores fornemste, juridisk kompetente og uafhængige tilsynsinstitutioner her i Danmark.

Læs også: Institut for Menneskerettigheder klager over diskrimination i ghetto

Institut for Menneskerettigheder, hvis opgave iht. rammer fra FN er at være ligebehandlingsorganisation for Danmark og at overvåge og beskytte menneskerettigheder og fremme ligebehandling.

Ligebehandlingsnævnet, hvis 12 medlemmer alle er jurister og som sekretariatsbetjenes i Ankestyrelsen.

Også helt forfriskende, at få et gennemarbejdet overblik og resume - af hvordan Boliggården og Helsingør Kommune i udsatte-sagen i boligområdet Nøjsomhed forvalter for henholdsvis lejerne og borgerne - gennem Institut for Menneskerettigheders klage med påstand, sagsfremstilling, retlige synspunkter om direkte forskelsbehandling, om etnisk oprindelse og om ringere behandling, hvor Institut for Menneskerettigheder indklager Boliggården til Ligebehandlingsnævnet.

relaterede artikler

Direkte diskrimination: Institut for Menneskerettigheder indgiver klage over tvangsflytninger i ghetto 30. juni 2020 kl. 04:01