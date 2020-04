Moskeen og kulturhuset på Egevænget- Foto: Thomas Arnbo/arkivfoto

DEBAT: Ført bag sløret i kulturhuset

Debat Helsingør - 28. april 2020 kl. 09:47 Af Ulla Kokfelt, Espergærde, formand for Nye Borgerlige i Helsingør og 1. suppleant til Folketinget i Nordsjælland. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kampagnen »Støt din lokale moské« samler penge ind til menigheden i DIKEV-fondens såkaldte »kulturhus« ved siden af Sthens Kirke i Helsingør. Og Dansk Islamisk Trossamfund, som Helsingør Islamisk Menighed er en del af, har netop forsøgt at luske bønnekald ind i moskéen i ly af corona-krisen.

Det er bemærkelsesværdigt al den stund, at der aldrig er givet tilladelse til at drive en moské på den matrikel. Da Helsingør Kommune i 2002 solgte den 2350 kvm store grund til Dikev-fonden for 470.000 kr skete salget på betingelse af, at der skulle opføres et kulturhus eller kulturcenter.

Den betingelse godtog Dikev-fonden og meldingen udadtil var, at bygningen skulle lejes ud til Helsingør Ungdoms- og Kulturforening, og at der skulle være lektiehjælp, sportsdage, sproghjælp, foredrag og andre spændende aktiviteter, så muslimske tilflytteres unge ikke udviklede gadeorienteret adfærd. Samtidig blev det gang på gang understeget, at bygningen skulle være et kulturhus for alle på tværs af køn, alder, race og religion.

Hverken lokalplan, ibrugtagningstilladelse eller vilkår for kommunens salg til Dikev-fonden har mig bekendt ændret sig siden det såkaldte kulturhus blev opført.

Den dengang socialdemokratiske byrådspolitiker, Fuat Yalan, gik forrest for at sikre tilladelsen til Dikev-fondens opførelse af bygningen, trods kritikeres advarsler om, at kulturhuset ville ende som moské.

Og en moské blev det - med navnet Merve Moské eller på tyrkisk Merve Cami. Med fredagsbøn, begravelsesceremonier og hele molevitten. Indretningen som moské har Helsingør Islamisk Menighed tilsyneladende primært stået for - men også Helsingør Ungdoms- og Kulturforening annoncerer for religiøse arrangementer.

Helsingør er blevet taget godt og grundigt ved næsen med kulturhuset. At der blev givet tilladelse til et kulturhus, men i praksis bygget en moské, kan ikke komme bag på nogen længere. Alligevel har både byråd og administration ladet kulturhus være moské uden at kny.

Hvorfor? Er det fordi man bifalder, at bygningen er en moské? Eller handler det om berøringsangst?

Uanset svaret er det uacceptabelt. Det er på høje tid, at kommunen løfter sløret i kulturhuset, kigger ind i moskéen, erkender at man er blevet taget ved næsen - og gør noget ved det.