DEBAT: Flyt rundt på boligerne

Debat Helsingør - 01. marts 2021 kl. 20:39 Af Margit Kjeldgaard, Olriksvej, Helsingør Kontakt redaktionen

Ghettoloven dikterer, at der ikke må være så mange familieboliger i de såkaldte ghettoområder. Så familier smides ud, som vi har set i Nøjsomheden, eller de kommer aldrig ind andre steder, f.eks. i Vapnagård. Det kan også komme på tale at rive boliger ned og sælge almene boliger til private, ifølge lovgivningen.

Med tvang og diskrimination behandler flertallet af folketingets partier de fattigste i vores samfund; Kun Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten stemte imod ghettoloven i 2018. Siden er hammeren faldet rundt omkring i landet over visse almene boligområder.

De almene boliger var engang noget vi var stolte af i Danmark, fordi de var for alle slags mennesker, hvorimod man i mange andre lande har henvist fattige til særlige kvarterer med såkaldte sociale boliger.

Men pga. rentefradragsretten og galoperende inflation fik mange råd til at bygge parcelhuse. Og i dette årtusinde har skattestop og rente- og afdragsfrie lån været en gave til folk, der har kunnet lægge en udbetaling til ejerbolig. Det er disse politisk besluttede regler for lån og skat, som er hovedårsagen til den stigende ulighed i samfundet. I lejeboliger bor dem, der ikke har haft råd til at købe en bolig, og der er sket en koncentration af fattige i de almene boliger, fordi det er dér, kommunerne har henvist borgere, som ikke af sig selv kan skaffe en bolig. Men ikke så længe, for før eller siden rammer ghettoloven dem og tvinger dem ud.

Boligministeren og "boligaktionen" (læserbrev d. 27. april) mener løsningen ligger i at bygge flere almene boliger, men problemet er ikke mangel på boliger, i snit har hver borger i Danmark over 50 m2 bolig, hvilket vist nærmest er verdensrekord. Nej, problemet er den skæve fordeling af boliger og fordelingen af m2. Men det problem løser ghettoloven ikke, når det handler om borgerne på 1. klasse, dem med de lange uddannelser, dem, der tjener flest penge, sender deres børn i privatskoler og bestemmer mest i samfundet. Polariseringen ødelægger sammenhængningskraften i samfundet, vi bliver fremmede og fjendtlige overfor hinanden, når vi kun kender folk af vores egen slags. Derfor er løsningen ikke at bygge flere boliger, men at blande ejerboliger med lejeboliger, at nogle af villaerne omdannes til almene eller kommunale boliger.

I Helsingør er det oplagt også at opkøbe boliger langs kysten og åbne haven og stranden op. Det er nemlig surt når rige boligejere med høje mure og plankeværk forhindrer udsigt og adgang til stranden i en kommune, som kalder sig "Kysten.dk".

I stedet for at bruge penge på nybyggeri og forårsage udslip af klimagasser under byggeriet, kan der blive penge til at blande boligformerne og dermed befolkningen - med tilbud - uden at tvinge nogen fra deres hjem.

