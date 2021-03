DEBAT: Flere langtidsledige i job

I projektet er det blevet tydeligt, at en fokuseret og tæt opfølgning på borgerens forløb motiverer borgerne, ligesom den gode relation er vigtig for at den ledige kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Vores erfaringer viser også, at vi med en fælles plan for den ledige og en sammenhængende indsats lykkes med at få flere i job. Det er virkelig positivt.

Disse erfaringer arbejder vi videre med. Men som udvalgsformand ønsker jeg også, at vi gør mere for at få langtidsledige ud på arbejdsmarkedet. Alle har et selvstændigt ansvar for at søge arbejde og komme i job. Men vores lokale erfaringer viser også, at vejen til et job hurtigere lykkes med den rette mentorstøtte og en sammenhængende indsats. Der er ingen grund til at miste håbet om at komme i arbejde efter flere års ledighed. Det kan lykkes at komme tilbage i job. Derfor skal vi også fortsat investere i jobindsatsen.