DEBAT: Flere fakta om Helsingørs nye moské til Allan Berg Mortensen

Det er således fakta, at der i 2019 foruden moské også blev indrettet en koranskole for 5 til 18-årige på adressen, at der prædikes om både satan og om helvedes lidelser for vantro efter døden i moskéen, at troende på moskéens anvendte facebookside bliver advaret mod den syndige jul, mod at ønske nogen god jul og at børn skal holdes væk fra jul. Og at muslimer skal tænke meget mere på døden for ikke at blive fristet af det verdslige.