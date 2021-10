Foto: Boligselskabet Nordkysten

DEBAT: Flere almennyttige boliger - det er forskellen på rød og blå politik

Debat Helsingør - 13. oktober 2021 kl. 13:25 Af Lene Lindberg, Socialdemokratiet Helsingør, Genopstiller til KV 21 Kontakt redaktionen

Vi har brug for flere almennyttige boliger. Derfor er regeringens udspil på området rigtig godt. Her er netop et område hvor forskellen på blå og rød politik er tydelig. Her i Helsingør har vi ligeledes brug for flere almene boliger, som helt almindelige mennesker har råd til at bo i.

Andelen af almene boliger er faldet igennem årene, hvor nye dyre private byggerier er skudt i vejret. Derfor er min og socialdemokraternes holdning, at vi skal have bygget flere almennyttige boliger. Det er godt for beboerdemokratiet, og beboerne har medbestemmelse på reglerne og på fællesarealerne. Her kan der i min optik også bygges flere boliger målrettet seniorer og unge. Jeg har selv i min ungdom boet på vapnagård, hvilket har formet mit menneskesyn bredt. Her havde vi fællesskaber, og vi tog ansvar for de ældre og sårbare der havde brug for hjælp.

Jeg er ret sikker på, at det at bo i disse fællesskaber forebygger en del ensomhed, samt gavner både vores fysiske og mentale tilstand, fordi vi passer på hinanden. Her holder man også øje med at børn og unge opfører sig ok.

Så ja tak til flere almennyttige boliger

