Det er lagt op til massive besparelser på Center for Særlig Social Indsats? områder Foto: Thomas Arnbo

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Find pengene andre steder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Find pengene andre steder

Debat Helsingør - 01. oktober 2021 kl. 09:52 Af Marlene Harpsøe, 2. viceborgmester (DF), Formand, Social- og beskæftigelsesudvalget Kontakt redaktionen

Hvad skal der ske med de handicappede i Helsingør? Bliver der besparelser på området? Det er nogle af de bekymringer som de to skribenter for Bedre Psykiatri, Lisbet Jørgensen og formanden for Danske Handicaporganisationer i Helsingør, Marie Klintorp gør sig i Frederiksborg Amts Avis den 30. sept. 2021.

Flere og flere borgere får det dårligt og har brug for hjælp. Det betyder også stigende udgifter på det specialiserede socialområde. 44 mio. kr. skal findes, hvis budgettet skal balancere.

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL siger, at vi i kommunerne skal få balance i økonomien på socialområdet med fokus på at skabe socialfaglig kvalitet. Men det kan i mine øjne ikke lade sig gøre at finde så mange penge på socialområdet og samtidigt sikre en socialfaglig kvalitet - og jeg mener også, at det ville være totalt uansvarligt!

Forligspartierne har sat administrationen til at udarbejde en lang liste med alle de såkaldte KAN-opgaver. Dvs. opgaver som Helsingør Kommune "kan" gøre af alt mellem stort og småt - men som vi i kommunen ikke er forpligtet til at gøre. Der vil sandsynligvis ligge ting for 300-400 mio kr. og det vil være på alle områder i kommunen, også kulturområdet.

Vi i Dansk Folkeparti forventer, at vi finder pengene på denne liste, så vi kan skabe balance på socialområdet. Vi skal sikre, at de svageste ikke bliver hårdt ramt og derfor må byrådet tage nogle prioriteringer. På socialområdet er der mange der har brug for hjælp og indsatser - og den hjælp SKAL de have! Derfor skal pengene i min verden findes andre steder.

relaterede artikler

DEBAT: Budgetforflygtigelse 14. september 2021 kl. 09:33

DEBAT: Besparelserne kommer efter valget 13. september 2021 kl. 09:41