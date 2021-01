Den meget omtalte familiefejde brød ud i lys lue i forrige weekend. Foto: Presse-fotos.dk

DEBAT: Familieklaner udfordrer vores lokalsamfund

Debat Helsingør - 26. januar 2021 kl. 14:21 Af Jens Kirkegaard, arkitekt MAA, Dansk Folkeparti i Helsingør Kontakt redaktionen

Knivstikkeriet mellem to familieklaner i Nøjsomhed, der både involverede personer med tilknytning til den forbudte bande "Loyal to Familia" og en SSP-souschef i Helsingør kommune, får nu Dansk Folkeparti til at fremsætte et forslag om, at regeringens bandepakke skal udvides til også at omfatte kriminelle aktiviteter fra såkaldte familieklaner.

Bandekriminalitet er ikke bare et dansk problem, men et fælles problem i hele EU. Det svenske politiet måtte således i oktober 2020 erkende, at de har givet op overfor familieklanerne, der i følge politiet har taget magten i de største parallelsamfund i Sverige. At hverken samfundets sociale foranstaltninger eller politiets indsats har kunnet stoppe klanernes kriminalitet, har sat Sveriges politikere skakmat.

I Europa havde klanerne en historisk magt, indtil det lykkedes Kirken og Klostrene i middelalderen at nedbryde disse klanstrukturer. Det er således kristendommens værdier, der er grundlaget for udviklingen af fx Danmark som et velfærdssamfund og retsstat. Men indvandringen fra fremmede kulturer, der ikke anerkender vores demokratiske traditioner truer nu med at underminere vores samfundsudvikling, som øjensynligt også EU står magtesløs overfor i mødet med Mellemøstens voldsparate klaner.

Dog er man i Tyskland begyndt at konfiskere familieklanernes formuer, som er skabt gennem en omsiggribende narkokriminalitet samtidig med, at familieklanerne har modtaget offentlige velfærdsydelser. Denne håndfaste tyske fremgangsmåde burde danske politikere lade sig inspirere af, så både bandekriminaliteten og misbrug af offentlige midler kan bekæmpes effektivt i Danmark.

