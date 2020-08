Lene Lindberg(S). Foto: Hans-Jørgen Johansen

DEBAT: Et værdigt ældreliv

Af Lene Lindberg, byrådsmedlem(S)

I disse uger pågår der en både skræmmende men også konstruktiv debat om vores ældreomsorg - sikkert også med baggrund i de omtalte sager fra det jyske - og vi kan vel alle være enige om, at de sager ikke indeholder nogen form for værdighed.

I Helsingør ser vi nu Borgmesteren, Dansk Folkeparti og Venstre love at området fredes. Mig bekendt er vi endnu ikke færdige med budgetforhandlingerne, så hvad sker der lige her!.

Mit håb er en klar forbedring på området. Vi ved, at antallet af ældre stiger. Vi ved også, at vi bliver meget ældre inden vi har brug for pleje og omsorg, men samtidig bliver den pleje vi har behov for også mere kompleks.

Ingen får hjælp bare fordi vi bliver gamle, men jo ældre vi bliver jo flere sygdomme opstår der.

Der er brug for et uddannelsesløft. De ansatte og deres ledelser skal hele tiden uddannes yderligere bl.a. i demens.

Området bærer også præg af, at en del personale står uden uddannelse - de SKAL uddannes. Vi skal kunne tiltrække flere medarbejdere til området, og det kræver at området tales op og ikke ned - for at skabe fokus på det gode ved at arbejde indenfor området.

Vi har brug for flere kollektiver for ældre borgere, hvor fællesskabet støtter op om og passer på hinanden. Vi SKAL dyrke fællesskaber mere på kryds og tværs - det har vi set i flere sammenhænge, så hvorfor ikke også på dette område.

Vi har brug for mindre tidsstyring, så medarbejderne får den fornødne tid hos de enkelte borgere - alle er jo ikke ens. Vores såkaldte kvalitetsstandarder er så brede og uklare, at de er svære at forstå. Alle opgaver er nedskrevet i minutter f.eks. til rengøring, toiletbesøg, påsætning af støttestrømper osv. Det ønsker jeg at vi får gennemtænkt igen, da det trænger til en revurdering.

Sluttelig vil jeg nævne, at der kræves flere hænder indenfor området, idet vi bliver flere ældre der lever længere, men som samtidig får brug for mere pleje - både den daglige pleje og den mere komplekse. Så op med normeringerne på området. Det fortjener de borgere der skal have hjælpen. Og så sandelig om ikke også de nuværende medarbejdere kunne trænge til flere kollegaer der kan hjælpe dem i dagligdagen.

Jeg ser frem til en ordentlig og saglig debat i forhold til budget 2021, hvor vi ser samlet på hele vores velfærdsområde, for grupper som f.eks. børn, andre sårbare borgere kan faktisk ikke bære flere nedskæringer.

Vi skal udvikle og ikke afvikle vores kommune.