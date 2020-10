Marlene Harpsøe(DF) Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Et socialt ansvarligt budget

Debat Helsingør - 14. oktober 2020 kl. 11:57 Af Marlene Harpsøe og Ib Kirkegaard. byrådsmedlemmer Dansk Folkeparti Kontakt redaktionen

Dansk Folkeparti har indgået en budgetaftale for 2021. DF har i forbindelse med forhandlingerne været meget optagede af, at der ikke blev gennemført besparelser på de store velfærdsområder. Det er glædeligt, at det er lykkedes at friholde disse for besparelser.

Helsingør kommune står pga. Covid19 og udligningsreformen i en vanskelig situation. Udligningsreformen gør, at kommunen skal finde 23 mio. kr., som skal gives væk til andre kommuner.

Hvis de 23 mio. kr. skulle tages fra budgettet, ville det få ubehagelige konsekvenser for både børn, ældre og udsatte. Derfor har vi i DF accepteret en skattestigning på 0,2 pct. Vi er ikke glade for højere skatter, men vi kan aktuelt ikke se en anden udvej. De ældre, børnene og udsatte borgere skal ikke straffes for regeringens udligningsreform. Til gengæld er vi enige om, at skatten sættes ned igen straks at det er muligt.

Vi har i DF ønsket at der laves flere aktiviteter på vores plejecentre, samt at ordningen med fasttilknyttede læger på plejecentrene videreføres. Med budgetaftalen bliver vores kommune også certificeret som demensvenlig. Vi vil i DF fortsætte med at arbejde for at ældreområdet styrkes.

Parallelsamfund skal bekæmpes. Det er nu lykkedes at fjerne tilskuddet til indvandrerklubben "Klub Oliven" ligesom at der skal lægges en plan for at imødegå negativ, social kontrol i muslimske miljøer.

For vores børn og unge sker der positive tiltag. Der afsættes et stort millionbeløb, så Nordvest-skolen kan blive renoveret. Vi mener i DF, at hele nordvest området i Helsingør skal løftes. Nordvest skal være en bedre bydel at bo i. Den sociale mobilitet skal styrkes, så negativ social arv brydes, og flere børn og unge får en god start på livet samt en uddannelse.

Helsingør kommune yder også med den nye aftale et tilskud til erhvervsskolen U/Nord, så de kan etablere sig i Helsingør centrum. Helsingør skal være en studieby, og det kæmper vi i DF for.

Det er alt i alt et socialt ansvarligt budget, som vi i DF kan tilslutte os.

