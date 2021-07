DEBAT: Et klasseeksempel på Socialdemokratisk tilgang

I Helsingør Dagblad (6/7), er der er et interview med Claus Christoffersen (S), som er sommerferievikar på borgmesterposten. Og lad os håbe det bliver ved med kun at være et vikariat!

Han foreslår, at der laves en intern undersøgelse af Bymidteforum da som han siger, "Det jo ikke nogen hemmelighed, at der indimellem er rejst tvivl om fremdriften i Bymidteforum og dets underudvalg." Han peger endvidere på, at "nogle mener, det er mere et snakkeforum, end det er et sted, hvor man får bragt ideerne ud for at leve i virkeligheden."