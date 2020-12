Tidligere blev der satset mere på almennyttige boliger i kommunen, hvilket var en mærkesag for socialdemokraterne.

DEBAT: Et åbent, attraktivt og fælles boligsamfund

Ja, Claus Christoffersen, der er behov for flere almene boliger, fordi Helsingør - hele landet - skal være for alle. Det løser det private marked ikke.

Der skal bygges almene boliger ud fra behovet, så ventetid ikke bare daler, men forsvinder, og der endda er valgmuligheder. Udstykningen af jord til det private byggeri må ikke tage alle muligheder for andre ejerformer og det grønne.

Det var engang en mærkesag for socialdemokratiet og velfærden. Vore muligheder må igen komme fra det lovgivende folketing og vort samfund, der aldrig har været så velstillet. At bo alment må igen være attraktivt og en stolt og kærlig kamp for mobilitet, fællesskab og klima.