Forstår politikere og administration erhvervslivets vilkår, spørger læseren. Foto: Andreas Norrie

DEBAT: Erhvervsvenlighed - og varm luft gerne med handling bag - efterspørges igen!

Debat Helsingør - 19. marts 2021 kl. 08:20 Af Mads Jessen Jensen, Murermester, Espergærde Kontakt redaktionen

Nedenstående skrev jeg i næsten identisk form til en leder i Center for Økonomi og Ejendomme for godt et års siden. Jeg fik et telefonisk svar fyldt med "varm luft" og gode intentioner. Men reelt set er intet sket, måske tvært om.

Som håndværksmester er det ikke usædvanligt at man "ryger ud" til fordel for andre. Der kan være kommet en ny "pedel" eller formand i en beboerforening m.m. Det er en præmis, som jeg lever fint med - intet er statisk og man kan/skal ikke have "patent" på kunder eller arbejdsområder/afdelinger. Hvis alt var statisk, vil det jo også være svært at få nye kunder!

Men det er med en vis bekymring, at jeg ofte konstaterer at udenbys firmaer udfører større og mindre opgaver, under 30.000 kr. Opgaver der efter min mening bør udføres af lokale firmaer. Det er også opgaver, hvor jeg har udført præcis det samme type arbejde på samme skole, og alligevel bliver man ikke spurgt om man også vil afgive pris. Det forekommer mig meget underligt da de tidligere arbejder er udført til fuld tilfredshed, og kan ikke lade være med at tænke på kommunens tidligere "erfaringer" med udenbys firmaer. Desværre ser det også ud til, at nogle opgaver over 30.000 kr. - som ifølge kommunens egne regler skal udbydes - ikke bliver udbudt og udføres af ikke lokale firmaer.

Jeg ved godt hvorfor det sker! Det er desværre ikke overraskende, at årsagen skyldes der er ansat personale som ikke efterlever de aftaler, der er blevet indgået med det lokale erhvervsliv og som primært henvender sig til udenbys firmaer. Men er det rimeligt at man forbigår lokale firmaer, der betaler skat i kommunen, ansætter lokalt, tager lærlinge, praktikanter, flygtninge og køber deres materialer i lokale byggemarkeder m.m.? Med mit kendskab til, i hvert fald dele af byrådet, så er det ikke det man ønsker.

Afslutningsvis skal jeg igen pointere, at det ikke er af personligt brødnid, jeg skriver dette og at jeg har et godt samarbejde med hovedparten af de ansatte i kommunen. Men jeg er skatteborger i denne kommune, og finder det - lad os kalde det - uhensigtsmæssigt, at lade gode skattekroner unødigt tilfalde kommuner i Storkøbenhavn. Der er mange prisbevidste og ansvarlige firmaer her i kommunen, så jeg håber at kommunen har samme indstilling til det lokale erhvervsliv som jeg har - også i praksis og ikke kun i forbindelse med den kommende valgkamp.