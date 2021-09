Hvad er det man kan i Ikast, som man ikke kan i Helsingør? Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Erhvervslivets mangler i kommunen er også andre menneskers problem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Erhvervslivets mangler i kommunen er også andre menneskers problem

Debat Helsingør - 07. september 2021 kl. 15:01 Af Jens Kirkegaard, Espergærde, kandidat til byråd og region for DF Kontakt redaktionen

Vi der tænker visuelt, husker overskrifter og gode illustrationer, der, bedre end mange ord sætter en situation på plads og ind i sit rette sammenhæng. »Dansk Industri dumper Helsingør med et brag«. »Helsingør er nødt til, at komme ind på livet af deres virksomheder«. Hvilket får replikkerne til at flyve højt fra formand Jacob Runge Olsen, der vil finde ud af, om Helsingør, pr. automatik altid taler erhvervslivet ned.

For i en anden overskrift, at kunne se følgende: "Jyske kommuner stikker af på erhvervsvenlighed". Hvorfor Borgmestrene skal tage ansvar, mener DI forud for efterårets kommunalvalg, fordi forskellen i øst- og vestdanmark i år er større end nogensinde.

Derfor, ønsker Erhvervs- og Industriforeningen, at stille de politiske kandidater til regnskab for hvad de agter, at gøre for erhvervsklimaet. Nøjagtig på samme måde, som de to formænd fra det boligsociale område, til stor opstandelse fra de konservative, har udsendt et spørgeskema til de mange kandidater om deres syn og kendskab til boligbevæelsen. Som de vil oplyse om til de over 12.000 der bor i deres områder.

Med Ikast Brande i top og Helsingør i en bundplacering, har vi et administrativt adfærdsmønster, der sikkert vil blive gentaget ved en sammenligning af måden, at håndtere ghetto-problemer, ældre- og hjemmeplejen, fordi ledelserne i Jylland, som regel bor i kommunen og ikke som i Helsingør, er en flok velbetalte pendler fra København. Fordi et lokalt nærvær, altid giver et lokalt ansvar, og politiske evner til nye samarbejder og åbne faglige netværk.

Derfor har jeg kun det fromme ønske, at alle fløje - fra ældresagen, boligbevægelsen, ejerforeninger, og erhvervscirkler mv. offentlig vil gå sammen om, at afholde fælles vælgermøder, " Gerne digitalt " For at turde stille banale - almene krav til udvikling af en bedre kommunal service.

En rammende overskrift, som afslutning på min opfordring til fælles valgkamp, det kunne være: På godt og ondt er vor politiske tilværelse bundet op på relationer til andre mennesker, Ingen af os er øer i forskellige lokalområder, der er ikke noget frikvarter fra vor gensidige afhængighed i Helsingør.

God valgkamp