DEBAT: Erhvervslivet betaler for velfærden

Det er da opløftende at socialdemokratiet nu viser imødekommenhed overfor erhvervslivet. Og "helt tilfældigt" kort tid op til et valg. Jeg holder armene tæt ind til kroppen, indtil jeg for alvor ser handling og ikke kun varm valgluft. Reelt set bør man starte med at rydde op "i eget hus", før man finder på nye tiltag. Som en begyndelse kan man bede Nordsjællands Park og Vej om, ikke at tage opgaver, der ligger uden for deres eget område. Så kan man ophæve de sociale klausuler, der gør at primært små firmaer har vanskeligt ved at byde ind på større sager. Undlade at give tilskud til spisning i Toldkammeret, så restauranter og cafeer ikke også skal have kommunen som konkurrent. Se på rimeligheden i, at kommunen er medejer af Det Danske Madhus, som har over en million kr. i overskud hvert år. Man kan også forestille sig en smidigere tilgang til regler, når iværksættere og firmaer skal udføre arbejde i den indre by. Jeg er bekendt med, at en nyåbnet butik blev "budt velkommen" med 2-3 p-bøder fordi de ikke havde fornøden tilladelse. Det er sikkert korrekt, men nogle gange er der ikke tid til at vente på en tilladelse, da problemer kan opstå akut. I sådanne tilfælde bør man udvise fleksibilitet