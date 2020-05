DEBAT: Er du taget taget til Frederikshavn på grund af en TV-serie?

Debat For nogle år siden sendt TV2 en serie i 2 omgange på 6 udsendelser ved navn Norskov. Filmene blev optaget i Frederikshavn bl.a 100 meter fra mit barndomshjem. De blev sendt på en landsdækkende kanal og ikke som »Sommerdahl«, som jeg ikke kan se, fordi jeg ikke vil betale for det.

Frederikshavn Kommune har mig bekendt givet et tilskud på 2 x 500.000 kr til optagelserne. Mine bekendte siger at den »satte byen på landkortet«. Men hvor mange af Frederiksborg Amts Avis´ læsere er taget til Frederikshavn efterfølgende? Det må være uhyre svært at måle effekten.