Flislosning på Kongekajen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Er den kommunale magtelite ved at tage borgerne på sengen omkring losning af flis? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Er den kommunale magtelite ved at tage borgerne på sengen omkring losning af flis?

Debat Helsingør - 02. oktober 2020 kl. 10:07 Af Erik Rasmussen, Fiolgade Kontakt redaktionen

For den opmærksomme læser vil navnet Jesper Schrøder give god grund til eftertænksomhed.

Jesper Schrøder er havnechef i Helsingør, og han var hovedmanden bag luftkastellet der brast: Et Krydstogtskaj projekt, der kom til koste skatteyderne godt tre millioner kroner.

Et flertal af politikere i kommunalbestyrelsen var hoppet med på vognen. Det skulle bl.a. fremme turismen m.m.

Kloge hoveder advarede og konkluderede, at projektet ingen gang havde på jorden.

Der blev ikke lyttet, og der måtte millioner på bordet for at få politikerne til at droppe luftkastellet.

Men tag ikke fejl: Nye projekter er bragt på banen.

Nu skal der ofres tre millioner kr. på at etablere et nyt strømanlæg. Hvorfor? Fordi byens vise mænd og kvinder ønsker, at anløbne skibe skal købe kommunens strøm, så de ikke behøver at lade deres motorer være i funktion hele tiden under deres besøg i Helsingør Havn.

Det lyder jo smukt og hensynsfulgt - altså til gavn og glæde for byens borgere.

Men er der grund til glæde, eller tænder det i virkeligheden tvivlen blandt byens indvånere?

Er det i virkeligheden byens kommunale magtelite, der er ved at gå bagvejen for at kunne gennemføre en plan om, at losningen af flis fra Kongevejen skal gøres permanent?

Magteliten har indtil nu kunne nøjes med at give dispensation.

I en større artikel i Frederiksborg Amts Avis kan havnechefen med en stort smil på læben fortælle, at det første af tretten fragtskibe vil losse træflis på Kongekajen.

Den "dygtige" havnechef beretter stolt om Helsingør Havns fortræffelige indsats for at bidrage til en grøn omstilling.

Samme havnechef bedyrer ovenikøbet, at det er godt for os alle og miljøet, og han forsikrer os, at der ikke vil anløbe skibe i efterårsferien og heller ikke i juleferien!!! Er det ikke en generøs havnechef, vi har med at gøre?

Jesper Schrøder glemmer desværre at fortælle byens borgere, at trafikken gennem byen med den famøse flis vil forurene så det basker, og at det kan skabe farlige trafikale problemer.

Mange havde ventet, at havnechefen var blevet fyret efter skandalen om luftkastellet, men det skete ikke. Det var jo ikke en privat virksomhed!

Havnechefen skylder politikerne en tak, og den får de i en omgang ordskvalder:

"Det er en fornøjelse og en udfordring at arbejde for en bestyrelse, der er fremsynet og parat til at træffe de svære beslutninger.

I sidste ende handler det jo om, at vi alle bidrager til den grønne omstilling".

En nøgtern vurdering kan kun give anledning til både forbavselse og utryghed.

Vil ganske almindelig anstændighed ikke få enhver borger til både at græmmes og undres over det sammenfald, der er mellem Helsingør Forsyning og Helsingør Havn?

Var to private virksomheder kædet sammen på denne måde, ville kommunen som tilsynsførende være tvunget til at træde i karakter med det resultatet, at flis losningen via Kongekajen aldrig blev tilladt, idet denne belaster omgivelserne unødigt - bl.a. ved at støjgrænserne overskrides. Men sådan fungerer det ikke i Helsingør.

Min opfordring til borgerne i Helsingør by: Kom nu op i gear og sæt kræfterne ind på at forhindre, at politikerne under dække af miljøansvarlighed forurener vores smukke renæssance by.

Tro dem ikke, thi de ved hvad de gør!!!

PS: Forsyning Helsingør forurener via deres rensningsanlæg vandet med skidt og lort ved bl.a. Trykkerdammen. Forsyningens konservative formand: Vi følger loven!!!!

relaterede artikler

Fragtskib fra Estland bliver det første af 13 skibe med flis 28. september 2020 kl. 19:40

Vil investere millioner i nyt landstrømsanlæg 17. september 2020 kl. 04:21