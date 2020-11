DEBAT: Er Strandvejen ikke en del af fællesskabet?

Hvis den tankegang føres videre skal de som bor op til skoven stå for betaling til vedligehold af den. De som bor ud til vejen skal betale for vedligehold af den og forsæt selv.

Og hvorfor er det at kystsikringen af Vestkysten betales af staten??? Er Jyderne så meget klogere en byrådet i Helsingør og andre Nordsjællandske lokalpolitikere? Og hvad gør de i Sverige og Norge og alle andre lande med kyststrækninger? Er der mon ikke inspiration at hente uden for denne smalle kystsikringstænkning som splitter a la Trump - istedet for at være konstruktiv og samlende.