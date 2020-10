DEBAT: Er Helsingør en grøn kommune?

Byrådets budgetpartier har afsat 7 millioner kr. til byggeriet. Et parti stod udenfor budgetforliget. Derfor kan det undre, at samtlige partier stemte for samtlige dispensationer. Udover etablering af en kunststofplæne, kan der nu også etableres 6 stk. master af 18 meters højde. Beboere har i høringssvar tilkendegivet, at det nuværende stadion allerede giver lysgener. Lysgenerne vil med 6 nye master blive værre for de omkringliggende naboer. Hvorfor har udvalget ikke taget disse høringssvar alvorligt? Lytter udvalget ikke til borgerne? Og så har udvalget atter en gang dispenseret fra skovbyggelinjen. Og dispenseret fra, at trådhegnet rundt udenom banen ikke skal beplantes med grønne vækster. Argumentet om, at det er en ny skov fra 1970 og at man derfor kan dispensere fra skovbyggelinjen, holder vel ikke. Hvis vi kigger på CO2 regnskabet, så skal vi have så mange træer som overhovedet muligt.