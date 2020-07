DEBAT: Enhedslistens korte hukommelse

Marlene Harpsøe(DF) Foto: Kenn Thomsen

Debat Helsingør - 22. juli 2020 kl. 14:54 Af Marlene Harpsøe, byrådsmedlem (DF), formand, Social- og beskæftigelsesudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To skribenter fra Enhedslisten latterliggør DFs kamp for de ældre i et læserindlæg her i avisen den 20/7.

De to Ø-medlemmer latterliggør, at jeg har spurgt ledelsen ind til, om vi i Helsingør har oplevet tilsvarende uværdig behandling af vores ældre på vores lokale plejehjem, som de har oplevet i Århus. Vi i DF vil nemlig ikke finde os i en uværdig ældrepleje. Det er direkte pinligt, at Enhedslistens to skribenter håner os i Dansk Folkeparti for at bede kommunens ledelse om en forklaring.

Landsretten har nedlagt fogedforbud mod skjulte tv-optagelser af plejeres behandling af en dement kvinde på et århusiansk plejehjem. Men det gør ikke DFs kamp for de ældre mindre, som man ellers skulle tro de to medlemmer fra Enhedslisten.

Min DF-kollega og rådmand Jette Skive i Århus har hele tiden ønsket at optagelserne kom frem i lyset, men hun har ligesom resten af byrådet i Århus måtte rette sig efter den landsretsafgørelse, der fastslog, at plejehjemsbeboeren Else blev krænket af TV2 pga. manglende samtykke til optagelserne. Det var altså landsretten og ikke min DF-kollega, der nedlagde fogedforbud. Anarkismen råder måske i Enhedslisten, men i DF retter vi os efter domstolene.

Man skal passe på med at kaste med sten, når man bor i et glashus. Det skal man huske i Enhedslisten, der skyder mod DF og ældrebesparelser. På Christiansborg har vi i DF år for år sikret flere penge til ældreområdet, bl.a. demenshandlingsplan, værdighedsmilliarderne og meget mere, som de ældre i Helsingør også har fået glæde af. I Helsingør var vi i DF med i 2020-budgettet, hvor der skete besparelser for de ældre. Men det var vores klare opfattelse, at hvis vi i DF ikke havde bidt os fast i forhandlingerne og krævet, at besparelserne gik uden om ældreområdet, så var der blevet sparet meget mere. Tilbage til det med glashuset. Enhedslisten har selv været med i et budgetforlig i 2019, der betød besparelser for de ældre. Bare en venlig påmindelse til Enhedslistens korte hukommelse.

