Foto: Simon de Visme

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: En tilflytters morgensang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: En tilflytters morgensang

Debat Helsingør - 08. april 2021 kl. 10:11 Af Kurt Hansen. Nordre Strandvej, Hellebæk Kontakt redaktionen

Jeg er tilflytter. Kommer fra et område på Vestegnen hvor der for mange år siden lå en æbleplantage. Derfor kom der rigtig mange fugle og ikke mindst solsorten med sin smukke sang. Nu bor jeg her i Nord og her er dens brødre og søstre med ligeså smukke fløjter. Det er fantastisk at vågne op til.

Denne morgen var der en mere ivrig og informerende af slagsen end ellers. Den havde noget på hjerte.

Den sang om sandfodring, fartdjævle og manglende skraldespande.

Den kan ikke forstå vores såkaldte demokrati hvor udvalg og dyrekøbte konsulenter uden lokalkendskab bliver sendt i forvejen til fordybelse, for bagefter stå til et såkaldt borgermøde, forklædt som eneste løsning hvor menigmand får baghjul som når en lycaklædt cyklist hen ad Strandvejen på et splitsekund lige har råbt »Bagfra« og overhaler med en overraskende hvislen. Du kunne godt han brugt klokken morfar, så jeg var forberedt.

Og det kunne dem med sandfodringen også. Bevares der vil komme en høring, men er der alternativer? Er der nogle som har et dyrt betalt konsulentfirma i ryggen der også har sendt nogen i forvejen, nu med lokalkendskab, til fordybelse, og som kan fremstille et scenarie der tilgodeser alles interesser - og er der endnu et såkaldt demokratisk tiltag hvor det kan fremstilles? Altså ikke blot en samling hver for sig over nettet uden taletid og uden uddybende spørgsmål.

I Halsnæs har de smidt en masse store sten i havet som stenrev der skal fremme biodiversitet og bryde bølger. Der er skrift i sociale medier om stendonation fra Norge og måske er der et alternativ til sandfodring som man godt kan forestille sig blive skyllet frem og tilbage og væk.

Men nåja, det kan dem i første række betale. På ærlig retfærdig demokratisk vis. For hvordan skulle vi ellers tænke?

Måske vi kan tænke at hvis vi løfter i flok så alle bidrager - og alle må benytte strandene og kysterne overalt, til forskel for den "naturlige" privatisering der lægges op til ved egen nærbetaling, så kan det måske blive lykkeligt for alle.

Altså statsfinansiering er retfærdig løsning til vedligehold og beskyttelse af Danmarks kyster. Det er jo Danmark fløjtede den smukke sorte fugl.

Herefter istemmende den brovtne Råge eller også var det alliken. Ihvertfald var den hæs og Råghh, råghhe stemmede den ind over. Det kunne tolkes som om den ville høre om udsigter til skraldespande som kommer op ved veje og ved stier. Det var som om den sang om affald i skoven og rundt omkring, som måske kan blive samlet ind hvis der opstilles spande - hvis det ikke bliver lagt i spandene, er det i det mindste signal om at det er en mulighed.

Til sidst denne smukke morgen kom mågerne. De skreg om at flyve stærkt og de har mødt ligesindede fartdjævle. Igår en stor sort flot Audi q5 der rundede hjørnet til Bøssemagergade så madresterne fløj til højre og venstre. Havde et menneske med rollator, barnevogn eller trehjuletcykel været på vej over, lige om det runde blide hjørne kunne man godt forestille sig masser af ketchup og andre måltidsrester ud over alt.

Vi synger med hver vores næb og lytter med egne ører. Her er fantastisk i Nord og hvis man bevæger sig ind i skoven er der meget mere at lytte til.

Gør det og træk vejret dybt - tag eventuelt affald med som du finder og læg det i nærmeste spand. Det giver fantastisk motion. God tur.