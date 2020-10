DEBAT: En omvendt Robin Hood - de borgerlige og kystsikringen

Mulighederne er mange. Byrådet kan beslutte at ejerne selv skal betale hele beløbet, en del af beløbet eller at kommunen påtager sig hele udgiften.

Enhedslisten anerkender at Helsingør Kommune har en interesse i at der sker kystsikring af de privatejede grunde og er derfor indstillet på at Helsingør Kommune betaler 50 % af de samlede udgifter, inkl. de 33 % vi skal betale for kystsikring af de kommunale grunde.