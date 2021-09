Millioner bruges på alt fra sprogstøtte til udlændinge, livsstilskurser til mænd, baby-leg i ghettoen, sjove cykler og TV-serier, skriver læseren. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: En ny borgerlig vej for Helsingør

Debat Helsingør - 09. september 2021 kl. 11:07 Af Ulla Kokfelt Espergærde Spidskandidat til Helsingør Byråd og folketingskandidat i Nordsjælland, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen

Helsingør Kommune er en yderst attraktiv kommune. Her er fine byer, smuk natur, et rigt kulturliv, en enestående bygnings- og kulturarv, gode uddannelsesmuligheder og levende lokalsamfund. Alt sammen ting, der er værd at kæmpe for at bevare og udvikle.

Helsingør Kommune har dog også en uattraktiv side med politisk slendrian, frås og omfattende islamisering for borgernes penge. Her ansættes islamister som forbilleder for utilpassede unge i boligområderne og pædagoger i indsatsen mod bandekriminalitet. Millioner bruges på alt fra sprogstøtte til udlændinge, livsstilskurser til mænd, baby-leg i ghettoen, sjove cykler og TV-serier. Moskéer særbehandles, lovliggøres og finansieres gennem skattefrihed og foreningsmidler. Gode almene boligområder, der var tiltænkt danskere med små indkomster eller særlige livssituationer, falder som udsatte eller ghettoer. Millioner af skattekroner kastes efter nytteløse integrationsprojekter.

Den gode nyhed er imidlertid, at der findes en anden, bedre og ny borgerlig vej for Helsingør.

Hvor kommunen forvalter penge til kernevelfærd, lader de bedst egnede om at udføre opgaverne og borgerne om at drive virksomhed. Hvor virksomheder mødes af lave skatter og afgifter og af hurtig, smidig og imødekommende sagsbehandling. Hvor sårbare borgere får den hjælp, de har behov for. Hvor borgernes penge ikke spildes på frås og integrationsprojekter. Hvor politikerne bestemmer mindre og borgerne mere - også over flere af deres egne penge. Hvor kommunen hverken finansierer, særbehandler eller normaliserer islamiske normer, traditioner, moskéer eller parallelsamfund - og smider halal på porten. Hvor danske statsborgere har fortrinsret til almene boliger og hvor tryghed og dansk kultur genoprettes i boligområderne. Hvor bandekriminalitet mødes af ordensmagt og ikke af pædagoger. Hvor friheden gives tilbage de mennesker, der har ansvaret for børnene og de ældre. Og hvor borgerne høres direkte om lokalt vigtige sager.

Det er dén vej, vi skal i Helsingør.