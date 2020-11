DEBAT: En museums-sag

I beslutningen om hvordan vore museer skal være i fremtiden, bør Kultur og Turisme udvalget gå i dialog med tidligere ansatte og de mange frivillige som gennem årene har støttet op om at videreføre vor historie.

Med hensyn til Flynderupgård kan man da ikke uden videre slette alle spor efter Arne Meyling og Per Christiansen der gjorde en kæmpe indsats for at markere livet i den gamle storkommune Tikøb.