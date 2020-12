Vi holder øje med Flynderupgårds fremtid.

DEBAT: En masse nye historier og fantastiske oplevelser

Debat Helsingør - 09. december 2020 kl. 09:50 Af Eva Rosenstand Jønsson, Dortevej, Espergærde Kontakt redaktionen

Flynderupgård - "... en masse nye historier..." og "... fantastiske oplevelser..." melder et "samlet" turist- og kulturudvalg i læserbrev i Frederiksborg Amts Avis fra 5/12 2020 om fremtiden for Flynderupgård. Vi lokale siger tak for hensigtserklæringen, men ser visse snubletråde for realiseringen. Derfor her et tilbud med ganske gratis konsulentbistand.

Erfarne, fornøjede brugere af Flynderupgård og Flynderupgårds jorde råder til: Nul nybyggeri, nul aften- og nattestøj og nul sabotage mod nattemørke, stjernehimmel og kragefuglenes stemningsfulde og eventyrlige flokke i Flynderupgårds fortryllende skumringslys. Flynderupgårds enestående gamle, høje træer er kragefuglenes overnatningspladser og vores redning på eftermiddags- eller aftentur med eller uden hund efter en lang arbejdsdag.

Derfor råder vi til at bevare og ikke øge aften-og nattebelysningen på Flynderupgård.

Fra Præstebakkens slyngede stier med udsigt helt til Sverige er Flyndeupgårds nattemørke og stjernehimmel lige fra Agnetevejs indkørselsvej op til selve gården helt vitalt afgørende for stedets enestående karakter af roligt rekreativt område. En udsigt med nattemørke og stjernehimmel over Flynderupgård. En fuldkommen uvurderlig kostbarhed, helt offentlig tilgængelig for alle kommunens borgere, så tæt på København og i Helsingørs bykernes privilegerede nærhed.

Derfor råder vi til at bevare vejen op fra Agnetevej uden gadebelysning, nattemørk.

Og vi ser med glæde frem til at få repareret de dybe huller i den charmerende landlige indkørselsvej fra Agnetevej. Bevar endelig den også.

Bevar natur og nattemørke. Det er en vigtig del af "fantastiske oplevelser" for alle kommunens borgere på Flynderupgård og dets tilstødende jorde. Her skaber børn og voksne på tur i terrænet selv nye historier, fordi her sker noget helt "fantastisk" for børn og voksne: "Hen ad aften, når det tusser, og når skumringstimen sla'r, alle mine pegasusser ved min side sæde ta'r". Det er ganske vist. Sådan er det på Flynderupgård. Helt uden gynger og karruseller suser børn og voksne af sted på fantasiens vinger.

Der er et yndigt land - lad os bevare det, for det betaler sig for os alle i det lange løb. Kortsynede økonomiske interesser og dårlige beslutninger på borgernes og deres naturlige åndehullers vegne er der ingen vej tilbage fra, hvis først Flynderupgård er forvandlet til party-forretning - Disneyland after dark? - Eventpark? Skal vi flytte til Lolland? (også så dejligt, bevares, men jo med meget langt til København og Helsingør), flytte så langt væk for at opleve nattemørke og stjernehimmel, aftenskumring og morgengry, når vi har det lige uden for døren i vores eget gode Espergærde? Tænk, at I tør risikere det. Det kan vi næppe tro.

Slutteligt beder familiens yngste og hendes små venner mig forsikre turisme- og kulturudvalget om, at både mosekonen og nissen (og selv den frygtelige helhest) melder sig til støtte for Flynderupgårds gode fremtid. Så vi holder øje med jer i turisme- og kulturudvalget. Borgere, stemmer, store og små med en uudslukkelig kærlighed til Flynderupgård og himlen over den ser på jer. Jeres kommende forvaltning af ansvaret for Flynderupgård har vores udelte opmærksomhed.

