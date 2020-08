DEBAT: En lavthængende frugt....

Byrådet i Helsingør indleder i næste uge de politiske budgetforhandlinger, hvor økonomien for 2021 skal aftales. Og inden forhandlingerne er det som sædvanlig meldt ud, at kommunens økonomi er anstrengt, hvorfor der er besparelser på menukortet.

Men når man skrotter besparelser på ældreområdet, så skal andre områder holde for. Helsingør kommune har efter sigende en meget dyr administration blandt andet pga. en organisation med mange direktører med lønninger i millionklassen. Så måske skulle politikerne i stedet finde besparelser ved at slanke embedsværket, idet et sådant besparelsesforslag i sagens natur aldrig vil indgå i administrationens spareforslag, idet djøffiseringen ofte lever sit eget autonome liv.