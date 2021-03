Det er her lokalplanen tillader byggeri. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: En kovending der vil noget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: En kovending der vil noget

Debat Helsingør - 11. marts 2021 kl. 07:40 Af Peter Poulsen, Byrådsmedlem (S) og medlem af By, Plan og Miljøudvalget Kontakt redaktionen

Enhedslisten i Helsingør Byråd har ofte så travlt med at skose bl.a. Socialdemokratiet for ikke altid at stemme for at der skal være almene boliger i et hvert byggeprojekt i kommunen.

Læs også: Udvalg fjerner en etage i plan for boliger på kommunal eng

Socialdemokratiet tager stilling fra sag til sag og ud fra den kommunale økonomi der altid er forbundet med at bygge almene boliger.

På By, Plan og Miljøudvalgets møde den 9. oktober 2018 stemte et enigt udvalg ja til opstart af planlægning for boliger ved Rasmus Knudsens Vej og samtidig forslog Enhedslistens Helena Jørgensen at 25 % af boligerne skulle være almene boliger - sidstnævnte stemte et flertal for herunder Socialdemokratiet.

Et flertal herunder også Enhedslisten stemte på Byrådsmødet den 29. oktober 2018 ligeledes for opstart af planlægning for boliger ved Rasmus Knudsens Vej og Enhedslisten fik ligeledes flertal for deres eget forslag om at 25 % af boligerne skulle være almene boliger.

I mandags den 8. marts 2021 på By, Plan og Miljøudvalgets kom vi så i mål med lokalplanen for området omkring Rasmus Knudsens Vej og ca. 60 af de i alt 120 boliger på den kommunale grund skal være almene boliger - en god beslutning som jeg troede alle i udvalget var enige om - men ak nej, for til min store overraskelse stemte Enhedslistens nye mand i By, Plan og Miljøudvalget Jørgen Bodilsen nej til lokalplanen og dermed også nej til Enhedslistens eget forslag om almene boliger på området.

Efter min opfattelse ren populisme fra Enhedslistens side og man kan spørge hvor er logikken i dette Allan Berg Mortensen?

relaterede artikler

DEBAT: Helsingør på vej til årtiets skandale 08. marts 2021 kl. 09:29

Tæt på endelig beslutning i sag om 370 boliger 05. marts 2021 kl. 09:18

DEBAT: Volumensyge 23. oktober 2020 kl. 09:41