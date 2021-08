Botilbuddet Valhalla har været en succes, mener de to skribenter. Foto: Andreas Norrie

DEBAT: Én hjemløs er en for meget - Nye bosteder til stigende antal hjemløse

Debat Helsingør - 16. august 2021 kl. 06:26 Af På vegne af Boligaktionen Kai Jensen, Bjarkesvej, Helsingør og Irrenne Peier, Carl Plougs Vej, Helsingør

Vi kan se Helsingør kommune har foretaget en stor boligsocial indsat på en række områder i erkendelse af den påtrængende stigende hjemløshed.

Alligevel vokser gruppen af hjemløse i Helsingør. Det er et relativt nyt fænomen.

Oprindelig havde kommunen mere end 60 egne ejendomme at henvise akut boligsøgende til. De blev solgt og afhændet.

I midten af 00erne løste man problemet med opstillede beboelsescontainers i kommunens randmarginale områder.

Vi etablerede en kampagne, med en indstilling til Helsingør byråd, som blev vedtaget og foranledte byggeriet og etableringen af bostedet Valhalla.

Det har vist sig at være en god investering for kommunen, omend utilstrækkelig i dagens situation.

Med den nye parallelsamfundslov vil det ikke længere være muligt at udmønte den kommunale anvisningsret til de almene boliger i samme udstrækning, og derfor vil behovet og presset øge yderligere på kommunen for at finde egne løsninger på boliganvisning og akutte billige boliger.

For eksempel akutte bosteder, - der desuden er starten på den kommende bredere kommunale boliganvisning, når man ikke længere kan anvise til almene boliger.

Det er derfor oplagt allerede nu at se på en udvidelse af dette resort og med henvisning til eksemplet med Valhalla ønsker vi at indstille til Helsingør byråd om at finde flertal for at etablere en eller flere bosteder i kommunen under samme boligsociale forudsætning som Valhalla blev indstillet, vedtaget og etableret på.

Siden vi fik etableret bostedet Valhalla har det virkelig bevist sin værdi og lønnet sig at etablere.

Med det til stadighed stigende antal hjemløse og randmarginaliserede borgere i Helsingør er det oplagt at få etableret endnu et, eller flere bosteder tilsvarende bostedet Valhalla, så vil Byrådet og Helsingør kommune tage beslutning om at etablere endnu et, eller flere, af disse mindre bosteder til godt 13 - 15 borgere pr. bo enhed?

Altså flere kommunale bosteder tilsvarende Valhalla i Helsingør kommune som en fast del af den fremtidige kommunale boliganvisning.

Det er vores opfattelse at det initiativ vil imødekomme den stadig større hjemløse problematik og forekomme behovet for en stigende kommunal boliganvisning i egne kommunale bosteder og boliger.

På vegne af Boligaktionen

Kai Jensen

Bjarkesvej 3C

Helsingør

Irrenne Peier

Carl Plougs vej 39

Helsingør