Helsingør Station er et oplagt udgangspunkt, endestation, når man komme fra København og vil besøge Helsingørs herligheder.Foto: Allan Reib

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: En god beslutning at forlade VisitNordsjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: En god beslutning at forlade VisitNordsjælland

Debat Helsingør - 07. juli 2020 kl. 09:25 Af Allan Reib, Trykkerdammen, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Det glæder mig, at et enigt byråd i Helsingør forlader "VisitNordsjælland" til fordel for "Wonderful Copenhagen". Helsingør har så meget at tilbyde besøgende fra nær og fjern. For år tilbage havde Helsingør en omsætning som Odense og dobbelt så mange hotelovernatninger som Roskilde med godt 85.000 indb. Helsingør er Nordsjællands suverænt største kommune med knap 63.000 indb. og har både hav, jord og himmel. Handlen trænger til et løft og vores mangfoldige tilbud af kulturtilbud skal promoveres meget bedre. Prøv blot at "Google" "seværdigheder i Helsingør".

Helsingør har flere gågader, gamle huse og et cafeliv, som på mange måde stimulerer turister. Vi mangler et mere "livligt" Axeltorv og et bymuseum, som fortæller vidt og bredt om byens fortræffeligheder. I Sundtoldstiden var Helsingør Danmarks næststørste by. Mange gamle bygninger og store smukke kirker vidner om dette.

Helsingør har både færgehavn og en rigtig stor lystbådehavn, Nordhavnen. Nær "Kulturværftet" kan man tage på fisketur fra både, som sejler Sundet tyndt. Sundbusserne har planer om "Sightseeing" på Sundet. En smuk maritim oplevelse og et flot skue til Helsingørs kyststrækning, Helsingborg og Hven. Øresundsakvariet ved Helsingør Nordhavn arrangerer "marsvinesafari".

Snekkersten Strand, den offentlige badebro ved Trykkerdammen, Grønnehave Strand, Julebæk Strand og ikke mindst Hornbæk Strand er strande med fint sand og for det meste rent badevand. Sundet har jo på det seneste været udledningssted for forurenet vand fra andre kommuner. I Helsingør udleder desværre også urenset kloakvand, hvis kraftig regn har ramt kommunen. Kraftig regn er relativ sjældent hos os.

Helsingør Kommune har mange skove og hegn med både mor- og muldbund. Hellebæk og Teglstrup Hegn, samt Egebæksvang Skov er vidt forskellige. Både når det gælder plante- og dyrearter. Enhver "naturturist" vil sætte pris på denne forskellighed.

Man kan jo nemt komme til vores by via vejene. Men jeg synes, at man i højere grad skal satse på Kystbanen fra København. De fleste større kulturattraktioner og den gamle bydel nås nemt for gående turister. Hvis man vil til nordkysten af kommunen kan man tage "Lille Nord", som har stationer nær Hammermøllen og sandstrandene.