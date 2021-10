Artiklen: DEBAT: En by for alle

DEBAT: En by for alle

I Odense indgik man en fireårig rammeaftale for den kommunale og almene udlejning mellem Odense Kommune og byens almene boligorganisationer om; at fremtidens udlejning skal sikre alle borgere i byen adgang til en bolig de kan betale. - også de hjemløse.

I Helsingør holdt foreningen Stad og Egn og Boligselskabet Boliggården aktuelt et bolig-temamøde: "Boligpolitik og dens virkninger for dig" i Toldkammeret torsdag d. 07. oktober.

Vi arbejder også med et oplæg om "Bosteder for boligløse" i både kommunal, eller almen regi og spørger her helt alment: - Kan boligselskaber have interesse i at facilitere og etablere et eller flere bosteder og skæve boliger?